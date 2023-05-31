Шебекино, Белгородская область, 31 мая, 2023, 08:20 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате обстрела Шебекино Белгородской области в ночь на 31 мая, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Пресс-служба губернатора/ТАСС Белгородская область. Последствия обстрела со стороны ВСУ

Ранее он сообщал об одной пострадавшей при атаке, совершенной украинской стороной.

«По городу был нанесён массированный удар. Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь. Никто, слава богу, не погиб», — отметил губернатор.

Гладков уточнил, что двоих пострадавших доставили в больницу. Речь идёт о мужчине в тяжёлом состоянии с осколочными ранениями шеи и спины, а также женщине, которая получила осколочные ранения руки и предплечья.

Еще двое пострадавших отказались от госпитализации. Медики оказали им помощь на месте. Глава региона указал на то, что при атаке из рекреативных установок «Град» в восьми многоквартирных и четырех частных домовладениях выбило стекла и повредило фасады с кровлей.

Такой же урон был нанесён школе и двум административным зданиям. Кроме того, в Шебекино полностью сгорел магазин и оказались повреждены 12 автомобилей. Гладков добавил, что местная администрация проводит подворовой обход территорий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно о гибели охранника пункта временного размещения жителей Шебекинского округа, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ 30 мая. Помимо этого, пострадали ещё два человека, которым понадобилось оперативное вмешательство медиков.