Москва, 31 мая, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск трёх генералов украинских войск, включая первого замначальника Генштаба ВСУ Игорю Колеснику. Это 31 мая следует из базы данных ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Колесник Игорь Иванович. Украинец. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в карточке Колесника. При этом не уточняется, по какой именно статье ведётся его розыск.

Помимо названного военного ВСУ в базе присутствуют украинские генералы Александр Локота и Андрей Грищенко, также разыскиваемые по уголовной статье.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта Следственный комитет России заочно обвинил в гибели мирных жителей Донбасса руководство Генштаба ВСУ. Обвинение, в частности, было предъявлено украинскому генералу Колеснику. В результате действий киевских военных погибли более 500 мирных жителей и были ранены около 1000 человек.

Также 6 мая глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, что возглавляемое им ведомство заочно предъявило обвинения двум украинским генералам: бывшему командующему силами «антитеррористической операции» (АТО) Михаилу Забродскому и бывшему командующему «операцией объединённых сил» Сергею Наеву. Глава СК добавил, что за преступления против мира и безопасности человечества к уголовной ответственности привлекаются 394 лица, втом числе — члены высшего командования и офицеров украинской армии.