МВД объявило в розыск трёх генералов ВСУ
Москва, 31 мая, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск трёх генералов украинских войск, включая первого замначальника Генштаба ВСУ Игорю Колеснику. Это 31 мая следует из базы данных ведомства.
«Колесник Игорь Иванович. Украинец. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в карточке Колесника. При этом не уточняется, по какой именно статье ведётся его розыск.
Помимо названного военного ВСУ в базе присутствуют украинские генералы Александр Локота и Андрей Грищенко, также разыскиваемые по уголовной статье.
Как сообщало ИА Регнум, 22 марта Следственный комитет России заочно обвинил в гибели мирных жителей Донбасса руководство Генштаба ВСУ. Обвинение, в частности, было предъявлено украинскому генералу Колеснику. В результате действий киевских военных погибли более 500 мирных жителей и были ранены около 1000 человек.
Также 6 мая глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, что возглавляемое им ведомство заочно предъявило обвинения двум украинским генералам: бывшему командующему силами «антитеррористической операции» (АТО) Михаилу Забродскому и бывшему командующему «операцией объединённых сил» Сергею Наеву. Глава СК добавил, что за преступления против мира и безопасности человечества к уголовной ответственности привлекаются 394 лица, втом числе — члены высшего командования и офицеров украинской армии.