Москва, 31 мая, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Российские военные группировки «Центр» пресекли четыре попытки атак со стороны 67-й механизированной бригады ВСУ около Серебрянского лесничества. Об этом 31 мая рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Станислав Красильников/ТАСС Работа артиллерийских расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО

«В районе Серебрянского лесничества подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ предприняли четыре попытки атаки на позиции российских войск. В результате стрелкового боя и огневого поражения артиллерии группировки атаки были сорваны», — цитирует его слова ТАСС.

Савчук уточнил, что в результате этого украинские войска понесли существенные потери и вернулись на свои позиции. Начальник пресс-центра отметил, что на краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы удалось обнаружить и подавить позиции вражеской ствольной артиллерии и пять миномётных расчётов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее старший офицер российской реактивной артиллерийской батареи с позывным Черешня рассказал, как его подразделение уничтожило из системы «Град» 24 единицы военной техники украинских националистов. Он утончил, что за боевые заслуги его удостоили государственными наградами — орденом Мужества и медалью Суворова.