Из двух округов Белгородской области начнут вывозить детей
Глава Белгородской области сообщил о начале вывоза детей из обстреливаемых ВСУ округов
Белгород, 31 мая, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Детей начнут вывозить из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области. Об этом 31 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Как уточнил Гладков, первые триста детей будут отправлены в Воронеж уже сегодня. Как отметил губернатор, он постарается лично проводить детей.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев приглашал детей из Белгородской области на отдых летом в детский оздоровительный лагерь «Ландыш».
Ранее ИА Регнум сообщало, что губернатор Белгородской области Гладков рассказал об одной пострадавшей в результате обстрела украинской армией населённого пункта Шебекино в Белгородской области. Также при обстреле получили повреждения жилые дома, произошло возгорание автотранспорта.