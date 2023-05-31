Белгород, 31 мая, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Детей начнут вывозить из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области. Об этом 31 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Как уточнил Гладков, первые триста детей будут отправлены в Воронеж уже сегодня. Как отметил губернатор, он постарается лично проводить детей.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев приглашал детей из Белгородской области на отдых летом в детский оздоровительный лагерь «Ландыш».

Ранее ИА Регнум сообщало, что губернатор Белгородской области Гладков рассказал об одной пострадавшей в результате обстрела украинской армией населённого пункта Шебекино в Белгородской области. Также при обстреле получили повреждения жилые дома, произошло возгорание автотранспорта.