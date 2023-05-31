Москва, 31 мая, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Старший офицер реактивной артиллерийской батареи Вооружённых сил России с позывным Черешня рассказал, как его подразделение уничтожило с помощью системы «Град» 24 единицы украинской техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кадр из видео Старший офицер реактивной артиллерийской батареи Вооружённых сил России с позывным Черешня

«Наша батарея во взаимодействии с полком поразила очень много целей, одной из последних был склад с вооружением и боеприпасами, до этого — поражение колонны, там мы прикрывали наш полк. И 24 единицы техники были уничтожены с дистанции 6 км», — сказал военнослужащий.

Боец также заявил, что за боевые заслуги его удостоили государственными наградами — орденом Мужества и медалью Суворова. В Минобороны отметили, что артиллерийские батареи Западного военного округа используют при ведении огня тактику карусели.

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Она заключается в том, что при выезде одной из батарей вторая проводит перезарядку, а третья уже двигается к новой огневой позиции. В ведомстве пояснили, что такая схема действий помогает наносить противнику максимальный урон, находясь вне зоны ударов артиллерии ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский распространил информацию о том, что российская авиация нанесла удар по пунктам дислокации первой бригады специального назначения Украины. Кроме того, по его словам, Вооружённые силы России смогли поразить места сосредоточения личного состава, бронетехники и боеприпасов 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ.