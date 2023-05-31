Москва, 31 мая, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский направил совместно с однопартийцами обращение в МВД и Минтранс РФ с призывом запретить езду прокатных электросамокатов на пешеходных улицах, пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Дарья Драй ИА REGNUM Катание на самокате

Кроме того, авторы письма предлагают ограничить скорость движения прокатных электросамокатов до 15 км в час путём изменения программного обеспечения устройств. Они также хотят запретить несовершеннолетним пользоваться такими средствами.

Помимо этого, депутаты призывают установить запрет для сотрудников служб доставки передвигаться на электровелосипедах. Якубовский указал на рост происшествий, связанных с подобными видами транспорта. Он отметил, что применение предложенных ограничений поможет обеспечить безопасность пешеходов.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года рекрутинговое агентство Superjob.ru представило результаты опроса, согласно которому 55% жителей России выступали за введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов. В 2021 году доля таких людей составляла 49%.

4 марта стало известно, что в Москве и ряде других российских городов появились дорожные знаки, запрещающие проезд на самокатах. Их стали устанавливать после того, как 1 марта в стране вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, касающиеся управления «средствами индивидуальной мобильности» — электросамокатами, моноколесами и гироскутерами.