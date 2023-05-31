Донецк, 31 мая, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Три украинских генерала, включая первого замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Колесника, обвиняемые в гибели более 500 мирных жителей Донбасса, объявлены в розыск. Это следует из данных базы розыска МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Указывается, что Игорь Колесник разыскивается по статье УК РФ без уточнения, какая именно статья и какое преступление инкриминируется. Кроме того, в базу розыска включены Александр Локота и Андрей Грищенко, которые тоже разыскиваются по уголовным статьям.

В марте текущего года Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение первому замначальника Генштаба ВСУ Игорю Колеснику, а также замначальника Генштаба ВСУ Александру Локоте и замкомандующего Сухопутными войсками Украины Андрею Грищенко. По данным ведомства, за период пребывания в должностях с 2016 года в результате их командования боевыми действиями в Донбассе погибли более 500 мирных жителей, ранения получили около 1 тыс. человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный объявлен в розыск в России по уголовной статье, без уточнения номера статьи и состава преступления.