Москва, 31 мая, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие время от времени ведут себя странно — в ходе боев они игнорируют инстинкт самосохранения и действуют отчаянно, заявил журналистам снайпер российской группировки «Юг».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шел. Это выглядело очень отчаянно», — сказал боец, слова которого приводит РИА Новости.

Он предположил, что солдаты ВСУ «что-то определенно принимают». Снайпер подчеркнул, что речь идёт о ненормальном поведении, которого «быть не должно».

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа Telegram-канал «Рыбарь» написал о том, что российские военные фиксируют признаки того, что рядовые и младший командный состав украинских сил принимают психотропные вещества, подавляющие страх и боль.

3 февраля бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник выразил предположение, что на военнослужащих ВСУ ставят опыты и проверяют на них действие новых наркотических средств. По его словам, на это указывает неадекватное подведение украинских бойцов, которые попадают в плен.