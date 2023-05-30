Новый, 462-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован ракетно-бомбовым ударом авиации Воздушно-космических сил РФ по пунктам дислокации первой бригады специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил 31 мая начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, кроме этого, удалось поразить места сосредоточения личного состава, бронетехники и боеприпасов 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

Тем временем, в Донецкую Народную Республику (ДНР) для ведения активных боевых действий передислоцируются подразделения чеченского спецназа «Ахмат». Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале пояснил, что уже несколько дней идет первый этап развертывания сил спецназа, который включает получение новых разведывательных данных и разработку планов дальнейшего продвижения.

В ночь на 31 мая украинские войска вновь обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР): при обстреле птицефабрики в поселке Карпаты в Перевальском районе число погибших возросло до пяти, ранены 19, сообщает представительство в СЦКК. Обстрел вёлся из РСЗО HIMARS.

Как минимум один человек пострадал в результате обстрела ВСУ населённого пункта Шебекино в Белгородской области — повреждены жилые дома, произошло возгорание автотранспорта. Накануне, 30 мая, при артиллерийском обстреле пункта временного размещения жителей Шебекинского округа погиб охранник и пострадали двое мирных жителей. В момент атаки внутри учреждения находились старики и дети.

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