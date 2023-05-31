Лондон, 31 мая, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на новых выборах президента Турции развеяла миф о геополитическом влиянии ЕС, написал обозреватель Кон Кафлин в статье для газеты Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По его словам, переизбрание турецкого лидера разрушило последние надежды Евросоюза на роль мировой сверхдержавы. Кафлин пояснил, что новый срок Эрдогана вряд ли позволит ЕС ожидать от Турции налаживания более тесного сотрудничества с европейскими странами.

Обозреватель утверждает, что совсем недавно Брюссель якобы «уговаривал» Анкару вступить в Евросоюз. Автор публикации считает, что очередной срок Эрдогана на посту турецкого президента бросает ЕС серьезный вызов, а также подрывает роль его мягкой силы Европейского союза, которую в ЕС рассматривали как равнозначную влиянию США или Китая.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. Реджеп Тайип Эрдоган набрал около 52,14% голосов избирателей, а его соперник — Кемаль Кылычдароглу — заручился поддержкой 47,86% граждан, которые пришли на выборы. После своей победы Эрдоган объявил о том, что его страна отметит в 2023 году своё столетие.

29 мая стало известно, что президент России Владимир Путин позвонил президенту Турции, чтобы поздравить его с переизбранием. Эрдоган принесёт присягу на очередной срок президентских полномочий 3 июня.