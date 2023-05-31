Луганск, 31 мая, 2023, 06:49 — ИА Регнум. Четыре человека погибли при обстреле украинскими войсками птицефабрики в поселке Карпаты в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 31 мая сообщает представительство ОНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что обстрел птицефабрики в посёлке Карпаты в Перевальском районе ЛНР вооруженные формирования Украины произвели в ночь на 31 мая. При обстреле, по предварительной информации, погибло четыре строителя, ещё 16 человек получили ранения.

Здание птицефабрики получило повреждения. Дополнительная информация уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало об обстреле украинскими войсками городов Ясиноватая и Донецка в ДНР снарядами натовского калибра. Информация о пострадавших не поступала.