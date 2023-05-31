Нью-Йорк, США, 31 мая, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан в ходе тематической конференции в Нью-Йорке заявил, что инопланетяне уже посещали Землю, а некоторые всё ещё остаются среди людей.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и НЛО

«Они появляются и говорят: «Кто из вас достаточно умён, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных», — приводит слова Нолана издание Daily Mail.

По его словам, он присутствовал на слушаниях по внеземной жизни в конгрессе Соединённых Штатов Америки. Также Гарри Нолан заявил, что существует группа людей, занимающихся «обратным проектированием сбитых инопланетных летательных аппаратов».

Как передавало ИА Регнум, ранее глава североамериканского командования противовоздушной обороны (NORAD) Глен ван Херк заявил, что нельзя исключать внеземного происхождения неопознанных объектов, сбитых 13 февраля в воздушном пространстве США близ Канады. По его словам, он не в состоянии объяснить происхождение этих объектов, а окончательное решение по этому вопросу вынесет американская разведка и контрразведка.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не увидела никаких признаков внеземной или инопланетной активности.