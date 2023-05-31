Киев, 31 мая, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Обещанные западными странами современные истребители F-16 для Вооружённых сил Украины не смогут повлиять на ход планируемого Украиной контрнаступления. Об этом в среду, 31 мая, заявил обозреватель The Telegraph Бен Фармер.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

По его словам, ВСУ не смогут в должной мере использовать F-16 из-за отсутствия необходимой подготовки пилотов, а также технического обслуживания.

«Обучение пилотов, по некоторым оценкам, займёт минимум четыре месяца, хотя некоторые прогнозы предполагают ещё больше времени. Также ВСУ потребуются механики и техническое обслуживание этих самых истребителей», — считает Фармер.

Он также подчеркнул, что на саму доставку истребителей на Украину также потребуется большое количество времени — несколько месяцев.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ нуждается как минимум в 120 западных истребителях, в том числе и F-16 для обеспечения, по его мнению, паритета или преимущества в воздушном пространстве. Резников отметил, что в первую очередь ожидает помощи от Германии и Великобритании.