Донецк, 31 мая, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Борьба ДНР против глобалистического империализма напоминает противостояние «желтых жилетов» с правительством Франции, которое не избрал французский народ, заявил журналистам активист Ксавье Моро.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Борьба ДНР против глобалистического империализма такая же, как и борьба «жёлтых жилетов» во Франции против правительства, которое не избранно народом», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Моро напомнил о словах президента России Владимира Путина по поводу противостояния с США.

«Мы воюем, как сказал Владимир Путин, против империи лжи и стараемся показать, что люди во Франции на улице воюют против такой же глобалистической системы, либеральной системы, которая вообще не считается с обычными людьми…» — отметил активист.

Он также сообщил, что подвергся блокировке своих публичных каналов и банковских счетов на родине за попытки доносить правду о происходящем на Украине.

Первые упоминания о движении «жёлтых жилетов» во Франции появились в ноябре 2018 года. Его активисты пытались выразить свой протест в связи с планами французского президента Эммануэля Макрона по повышению налога на топливо и цен на бензин. Через некоторое время «жёлтые жилеты» серьезно расширили перечень своих требований, касающихся других экономических и социальных вопросов.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля основатель политического ядра движения «жёлтых жилетов» Тьерри-Поль Валет заявил, что его организация выступает против поставок западного оружия Украине. Он отметил, что французские власти попытаются увеличить военный бюджет республики за счет населения страны, действуя на разжигание конфликта вне границ государства.