Москва, 31 мая, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Видеозапись с кадрами боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа (ЗВО) в зоне специальной военной операции появилась в Telegram-канале Министерства обороны России.

Mil.ru Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

В ведомстве отметили, что подразделения, применяющие эти установки, находятся на круглосуточном дежурстве. При этом бойцам часто приходится действовать в условиях контрбатарейной борьбы.

На кадрах демонстрируется стрельба из боевой машины, которое получило координаты цели после работы разведки, обнаружившей скопление сил украинских войск. Удары из РСЗО корректируются с помощью расчетов беспилотников, передающих результаты стрельбы на командный пункт артиллерии в режиме реального времени.

Источник: Минобороны РФ

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Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля Минобороны РФ опубликовало видеозапись с рассказом командира расчёта РСЗО «Град» с позывным Гром, который сообщил подробности своей службы в зоне спецоперации. При этом боец заявил, что не считает свои действия подвигом.

10 мая начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что в районе населённого пункта Приморское на запорожском направлении российский расчёт РСЗО «Град» уничтожил бронетранспртер М113 производства США, которым управляли военнослужащие ВСУ.