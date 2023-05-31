Купянск, Украина, 31 мая, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации нанесла удар по пунктам дислокации первой бригады специального назначения Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Авиацией… нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения», — рассказал офицер РИА Новости в среду, 31 мая.

Зыбинский также отметил, что также удалось поразить места сосредоточения личного состава, бронетехники и боеприпасов 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад Вооружённых сил Украины.

По его словам, на купянском направлении за сутки противник понёс потери в виде двух миномётных расчётов, также удалось уничтожить гаубицы Д-20 и Д-30.

Как передавало ИА Регнум, накануне официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 30 мая сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 40 человек личного состава, а также одну радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.