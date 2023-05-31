Вашингтон, 31 мая, 2023, 05:46 — ИА Регнум. Вероятность дипломатического урегулирования конфликта на Украине просматривается слабо, а позиции сторон на сегодняшний день способствуют затягиванию и эскалации боевых действий. Об этом заявил 31 мая всемирно известный американский мыслитель, историк и лингвист Ноам Хомский в письменном интервью РИА Новости.

Marcello Casal Ноам Хомский на Всемирном социальном форуме

Хомский признал, что не может «сколько-нибудь уверенно» прогнозировать развитие ситуации, так как существует слишком много «непредсказуемых факторов». По мнению мыслителя, если дипломатического урегулирования не будет, то есть лишь два варианта. Либо создастся патовая ситуация, в которой стороны будут долго уничтожать друг друга, либо капитулирует одна из сторон.

«Большинство в мире призывает к дипломатии. Прямо сейчас перспективы выглядят туманными, но это может измениться по мере того, как будет формироваться более ясное понимание доступных вариантов. Небольшие шаги могут подготовить почву для более широкого урегулирования. Дипломатия часто так и работает», — пояснил Хомский.

Хомский указал, что текущая позиция России заключается в том, что ее «завоевания на Украине» не подлежат оспариванию, а позиция США состоит в продолжении боевых действий с целью ослабления России и обеспечения Украине более выигрышной позиции для переговоров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Ноама Хомского, Украина не может рассчитывать на вхождение в НАТО, максимум она получит статус Австрии времён Холодной войны или Мексики, которой не позволяют входить в военные союзы. При этом философ отметил, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу является красной линией для России.