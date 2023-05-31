Вашингтон, 31 мая, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Губернатор штата Флорида и экс-член Палаты представителей Рон Десантис в своём первом выступлении в качестве претендента на выдвижение в президенты Соединённых Штатов Америки предположил, что «долговая сделка» не станет инструментом, которые спасёт Соединённые Штаты Америки от банкротства.

Gage Skidmore Рон Десантис

«Мы сейчас видим, что Вашингтон состряпал новейшую, я цитирую, «долговую сделку». И могу сказать, что наша страна как кренилась в сторону банкротства до долговой сделки, так и будет крениться после неё», — сказал Десантис в ходе предвыборного митинга 31 мая.

По его словам, «долговая сделка», которую Конгрессу предстоит утвердить в ближайшие дни, дала «зеленый свет» новым долгам на четыре триллиона долларов в течение двух лет.

«У нас заняло почти 200 лет, чтобы накопить задолженность в четыре триллиона долларов…» — добавил Десантис.

Как передавало ИА Регнум, Рон Десантис объявил о своём участии в выборах президента Соединённых Штатов Америки 25 мая. Представитель Республиканской партии претендует на пост главы Белого дома вместе с однопартийцем и бывшим президентом страны Дональдом Трампом.