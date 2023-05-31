Вашингтон, 31 мая, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Губернатор штата Флорида и экс-член Палаты представителей Рон Десантис в своём первом выступлении в качестве претендента на выдвижение в президенты Соединённых Штатов Америки предположил, что «долговая сделка» не станет инструментом, которые спасёт Соединённые Штаты Америки от банкротства.

Рон Десантис
Gage Skidmore
Рон Десантис

«Мы сейчас видим, что Вашингтон состряпал новейшую, я цитирую, «долговую сделку». И могу сказать, что наша страна как кренилась в сторону банкротства до долговой сделки, так и будет крениться после неё», — сказал Десантис в ходе предвыборного митинга 31 мая.

По его словам, «долговая сделка», которую Конгрессу предстоит утвердить в ближайшие дни, дала «зеленый свет» новым долгам на четыре триллиона долларов в течение двух лет.

«У нас заняло почти 200 лет, чтобы накопить задолженность в четыре триллиона долларов…» — добавил Десантис.

Как передавало ИА Регнум, Рон Десантис объявил о своём участии в выборах президента Соединённых Штатов Америки 25 мая. Представитель Республиканской партии претендует на пост главы Белого дома вместе с однопартийцем и бывшим президентом страны Дональдом Трампом.