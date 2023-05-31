Вашингтон, 31 мая, 2023, 05:15 — ИА Регнум. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты Америки намеренно игнорируют факт атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву, давая Украине тем самым индульгенцию на продолжение боестолкновений с Россией.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

«Единственное, с чем считаются псевдополитики на Украине, — позиция Запада во главе с США. Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с жёлто-голубыми шевронами — это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими ВС», — сказал Антонов.

Он также подчеркнул, что заявления американской стороны по поводу теракта в Москве с задействование БПЛА является своего рода поощрением действий украинских вооружённых сил.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин назвал предпринятую Украиной атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву террористическим актом. Он также подчеркнул, что ВС России, в отличие от ВСУ, используют свои средства исключительно для поражения объектов военной инфраструктуры.