Шебекино, Белгородская область, 31 мая, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Как минимум один человек пострадал в результате обстрела украинской армией населённого пункта Шебекино в Белгородской области. Об этом 31 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Как уточнил Гладков, согласно предварительной информации, при обстреле пострадала мирная жительница. Кроме того, получили повреждения жилые дома, произошло возгорание автотранспорта.

Всю дополнительную информацию Гладков обещал предоставить позднее.

Ранее ИА Регнум сообщало, что при обстреле украинскими войсками пункта временного размещения жителей Шебекинского округа Белгородской области погиб охранник. Еще два человека пострадали, им понадобилась операция. Оба пациента находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.