Киев, 31 мая, 2023, 03:34 — ИА Регнум. Мировой саммит без участия России планирует провести совместно с союзниками Украина, чтобы заручиться поддержкой украинского плана по прекращению конфликта. Об этом 30 мая заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает газета Wall Street Journal.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Уточняется, что Ермак рассказал о планах Киева провести совместно с союзниками саммит мировых лидеров, полностью исключающий присутствие России. Отмечается, что ключевой целью саммита может стать возрастание поддержки плана киевских властей по прекращению конфликта со стороны мировой общественности.

По мнению Ермака, требуется создать единый план ответственного цивилизованного мира, который хочет жить в мире. При этом Ермак полностью исключил возможность мирных переговоров с Россией.

Ермак подчеркнул, что Украина готова к диалогу со всеми странами, включая Бразилию и Китай. Более того, по данным издания, последние несколько месяцев Киев предпринимал согласованные усилия по взаимодействию с Китаем, Бразилией и Индией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Боливии Луис Арсе призвал ООН активно заниматься вопросом прекращения огня между Россией и Украиной. Глава республики отметил, что страны Южной Америки обязательно внесут свою лепту в урегулирование украинского кризиса.