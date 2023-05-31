Москва, 31 мая, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Министерство культуры России внесло изменения в список членов экспертных советов по игровому, анимационному и документальному кино, а также фильмам для детей и юношества, исключив из списков режиссеров Владимира Хотиненко, Алексея Учителя и Алексея Федорченко, сообщается на сайте ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Учитель

Кроме того, из списков вычеркнули генерального директора Первого канала Константина Эрнста, продюсеров Антона Златопольского и Петра Анурова, а также главу компании «Централ Партнершип» Вадима Верещагина и руководителя фонда «Кинопрайм» Антона Малышева.

При этом, как указали в газете «Ведомости», составы списков членов экспертных советов сократились. Так, совет по отбору игровых дебютных, авторских, экспериментальных и социально значимых национальных фильмов уменьшился почти в три раза.

В обновлённый состав советов вошли депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов, продюсер и телеведущий Алексей Пиманов, режиссёр Алла Сурикова, а также протоиерей Дмитрий Рощин и проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре губернаторе Санкт-Петербурга Александр Беглов исключил из совета по культуре и искусству при главе города актрису Ксению Раппопопорт, художника Покрас Лампаса (Арсения Пыженкова), а также бывшего заведующего отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрия Озеркова и экс-директора ЦВЗ «Манеж» Павла Пригару.