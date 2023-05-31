Вашингтон, 31 мая, 2023, 03:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский и его помощники проинформировали американского сенатора Линдси Грэма о подробностях планируемого контрнаступления украинских войск, сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Сенатор Линдси Грэм

Это произошло в ходе визита законодателя из США в Киев на прошлой неделе. Грэм утверждает, что в предстоящие дни все увидят довольно «впечатляющую демонстрацию мощи» ВСУ.

По его словам, Украина якобы уже формирует условия для проведения своего контрнаступления. Сенатор отметил, что украинским силам следует уделить внимание «возвращению ряда стратегически важных позиций».

Грэм также заверил Зеленского в готовности США продолжать оказывать Киеву военную помощь. Контрнаступление ВСУ, которое Киев анонсировал ранее, уже несколько раз откладывалось.

Как сообщало ИА Регнум, ранее обозреватель издания Asia Times Стефан Брайен написал о том, что президент Украины не решается объявить о начале контрнаступления ВСУ, поскольку опасается поражения украинских войск, несмотря на поддержку со стороны Запада. Он также добавил, что для проведения успешных наступательных действий Киеву не хватает опытных военных кадров.

30 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западные страны требуют от Украины проведения полномасштабного наступления, несмотря на значительные потери киевской армии.