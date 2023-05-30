Рафаэль Гросси заявил о планах посетить Россию и Украину
Энергодар, Запорожская область, 31 мая, 2023, 02:48 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время планирует посетить Россию и Украину для реализации предложенных в ходе заседания СБ ООН принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
Во вторник, 30 мая, Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций выдвинул пять принципов обеспечения безопасности ЗАЭС. В частности, по его словам, необходимо предотвратить любые попытки нанесения ударов по территории атомной электростанции и обеспечить полную её безопасность и безопасность сотрудников.
Кроме того, Рафаэль Гросси подчеркнул, что хранение боеприпасов, техники и тяжёлого вооружения на территории Запорожской АЭС является неприемлемым. Также на станции не должны находиться военнослужащие.
Как передавало ИА Регнум, ранее Рафаэль Гросси в ходе заседания СБ ООН заявил, что МАГАТЭ пристально следит за применением Украиной ядерных материалов. По его словам, это является одной из жизненно важных деятельностей агентства в регионе.