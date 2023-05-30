Энергодар, Запорожская область, 31 мая, 2023, 02:48 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время планирует посетить Россию и Украину для реализации предложенных в ходе заседания СБ ООН принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

Во вторник, 30 мая, Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций выдвинул пять принципов обеспечения безопасности ЗАЭС. В частности, по его словам, необходимо предотвратить любые попытки нанесения ударов по территории атомной электростанции и обеспечить полную её безопасность и безопасность сотрудников.

Кроме того, Рафаэль Гросси подчеркнул, что хранение боеприпасов, техники и тяжёлого вооружения на территории Запорожской АЭС является неприемлемым. Также на станции не должны находиться военнослужащие.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рафаэль Гросси в ходе заседания СБ ООН заявил, что МАГАТЭ пристально следит за применением Украиной ядерных материалов. По его словам, это является одной из жизненно важных деятельностей агентства в регионе.