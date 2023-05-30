Грозный, 31 мая, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Подразделения чеченского спецназа «Ахмат» передислоцируются в Донецкую Народную Республику и готовятся к активным боевым действиям в ДНР, написал в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

«Друзья, чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики», — сообщил он.

Кадыров отметил, что бойцы «Ахмата» должны освободить целый ряд населенных пунктов в ДНР. По словам главы Чечни, уже несколько дней идет первый этап развертывания сил спецназа, который включает получение новых разведывательных данных и разработку планов дальнейшего продвижения.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая Рамзан Кадыров написал об отправке из Грозного в зону специальной военной операции бойцов 96-го полка оперативного назначения Росгвардии. 26 мая он сообщил о том, что на середину мая участниками спецоперации стали уже более 26 тыс. чеченских бойцов. При этом 12 тыс. человек решили принять участие в СВО в качестве добровольцев.