Москва, 31 мая, 2023, 01:40 — ИА Регнум. В среду, 31 мая, президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эритреи Исайасом Афеворки, который находится в РФ с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как отметили в пресс-службе, лидеры двух стран обсудят перспективы развития двусторонних отношений в различных областях, а также всевозможные значимые международные вопросы.

Ранее глава министерства иностранных дел Осман Салех заявил, что Эритрея выступает против антироссийских санкций, введённых против России с начала специальной военной операции, так как ограничительные меры в первую очередь негативно сказываются на африканских странах.

Как передавало ИА Регнум, накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Бурунди Альбером Шингиро. Как отметил второй, переговоры получились «очень плодотворными и полезными».