Ла-Пас, 31 мая, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций должна активно заниматься вопросом прекращения огня между Россией и Украиной, заявил президент Боливии Луис Арсе 30 мая в ходе выступления на саммите лидеров стран Южной Америки.

UNCTAD Луис Арсе

Кроме того, по его словам, следует заставить Североатлантический альянс отказаться от планов по экспансии. Глава республики также отметил, что страны Южной Америки обязательно внесут свою лепту в урегулирование украинского кризиса.

Арсе подчеркнул, что конфликт России и Украины привёл к серьезным проблемам, которые влияют на южноамериканские государства. Он пояснил, что речь идёт о последствиях в продовольственной, энергетической областях и в сфере удобрений.

Президент также назвал причиной украинского кризиса стремление НАТО расширить своё влияние.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация поддерживает все инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, соответствующих Уставу ООН, а также резолюциям Генеральной ассамблеи этой организации.