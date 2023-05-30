Вашингтон, 31 мая, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Позиция США о предоставлении Украине вооружений большой дальности осталась неизменной. Об этом 30 мая заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

Army.mil Пуск ракеты ATACMS

«Никаких изменений относительно ракет большой дальности», — указала Жан-Пьер, комментируя возможность поставок Киеву оперативно-тактических ракет MGM-140 ATACMS.

Как сообщало ИА Регнум, американский президент Джозеф Байден заявил накануне, что администрация Белого дома по-прежнему рассматривает возможность передачи Вооружённым силам Украины оперативно-тактических ракет ATACMS.

В свою очередь, в середине мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби утверждал, что США всё ещё не планируют передавать Украине оперативно-тактические ракеты MGM-140 ATACMS, несмотря на то, что Великобритания уже начала поставки крылатых ракет Storm Shadow.