Пекин, 31 мая, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Заместитель постоянного представителя Китайской Народной Республики при Организации Объединённых Наций Гэн Шуан в ходе заседания СБ ООН 30 мая призвал стороны украинского конфликта избегать любых действий, которые могли бы стать угрозой ядерной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Мы призываем соответствующие стороны придерживаться духа гуманности… строго придерживаться Конвенции о ядерной безопасности и других соответствующих международных актов», — сказал Гэн Шуан.

Напомним, что во вторник, 30 мая, в Совете Безопасности ООН проходит заседание, на котором генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике представил свои принципы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

Как передавало ИА Регнум, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН призвал МАГАТЭ осудить действия Украины, которые несколько раз подводили мир к ядерному инциденту. По его словам, последствия действий Киева могут сказаться не только в регионе Запорожской АЭС, но и на всём мире.