Энергодар, Запорожская область, 31 мая, 2023, 00:22 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН призвал Международное агентство по атомной энергетике осудить действия Украины, которые несколько раз подводили мир к черте ядерного инцидента.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Рассчитываем на то, что с учётом сделанного господином [Рафаэлем] Гросси заявления секретариат МАГАТЭ со своей стороны также продемонстрирует непредвзятость… и осудит действия Украины», — сказал Небензя.

Постпред подчеркнул, что действия Украины неоднократно приводили мир к черте ядерного инцидента, который мог сказаться не только на территории вокруг Запорожской атомной электростанции, но и далеко за её пределами.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН подчеркнул, что агентство пристально следит, чтобы все ядерные материалы, расположенные на всей территории Украины, не использовались в военных целях и эксплуатировались по назначению.