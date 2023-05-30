Москва, 30 мая, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Специальные мобильные бригады, состоящие из врача, соцработника, психолога и представителя МЧС оказывают психологическую и социальную помощь жителям домов в Москве, эвакуированных после атаки беспилотников, написал в своём Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«В течение всего дня работники городских медицинских организаций работали в усиленном режиме для того, чтобы при необходимости максимально оперативно оказать помощь жителям домов, поврежденных БПЛА», — сообщил глава города.

Собянин отметил, что несколько пострадавших семей обратились к психологам, а пятерых человек перевезли в отдельные комнаты учреждение соцзащиты. Им предоставили горячее питание. По его словам, в настоящее время эти люди уже находятся дома.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая Москву и Московскую область атаковали несколько беспилотников. В российской столице дроны попали в три жилых дома на улицах Профсоюзная и Атласова в Новой Москве, а также на Ленинском проспекте. В результате атаки эти здания получили повреждения, а два человека — пострадали.

Минобороны России расценило нападение как террористическое. В ведомстве уточнили, что при ударе использовалось восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь», а ещё три — удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Расследованием обстоятельств падения беспилотников занимается Следственный комитет России.