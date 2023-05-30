Вашингтон, 30 мая, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Швеция на данный момент готова к вступлению в Североатлантический альянс. Об этом он рассказал в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу 30 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

«Госсекретарь Блинкен и министр Чавушоглу подчеркнули важность единства НАТО, а госсекретарь подтвердил свою твёрдую уверенность в том, что Швеция готова присоединиться к альянсу уже сейчас», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Госдепартамента США.

Отмечается, что Блинкен также выразил Чавушоглу благодарность за усилия властей Турции по сохранению реализуемой при посредничестве Организации Объединённых Наций зерновой сделки и передал поздравления Реджепу Тайипу Эрдогану, победившему в президентских выборах в Турции.

Напомним, что 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, вступление Финляндии в Североатлантический альянс поспособствует обеспечению безопасности всего мира.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул, что страна на данный момент не планирует вступать в НАТО. По его словам, подобных планов нет, но Япония продолжит укреплять сотрудничество со всеми странами — членами Североатлантического альянса.