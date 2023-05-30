Вашингтон, 30 мая, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Атаки Украины по территории России не поддерживает администрация Белого дома. Об этом 30 мая заявила официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

The White House Карин Жан-Пьер

«Мы не поддерживаем никаких атак внутри России. Это всё. Точка. Не могу выразиться яснее», — указала Жан-Пьер.

Журналисты попросили её уточнить, можно рассматривать такую позицию Белого дома как неприятие к нападениям в принципе, либо это касается лишь случаев применения украинской стороной американского вооружения, поставленного Киеву в качестве военной помощи.

Кроме того, Жан-Пьер задали ряд вопросов об атаке украинских беспилотников на Москву. По словам представителя Белого дома, обстоятельства произошедшего в Вашингтоне ещё продолжают выяснять, идёт сбор информации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявили в Совете по национальной безопасности США, в Вашингтоне известно об атаке беспилотников на Москву. В Белом доме устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. В Совбезе отметили, что США продолжают вести работу по оказанию поддержки Украине, в том числе предоставляя ей оборудование и ведя необходимое обучение в целях «возвращения» утраченных территорий.