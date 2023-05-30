Киев, 30 мая, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе выступления в Совете Безопасности ООН 30 мая заявил, что агентство следит, чтобы все ядерные материалы на Украине принялись по назначению, а не в военных целях.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«В дополнение к нашей работе по ядерной безопасности мы также продолжаем нашу жизненно важную деятельность по проверке гарантий на всей территории Украины, обеспечивая отсутствия утечки ядерного материала в военных целях», — заявил Гросси.

Во вторник, 30 мая, в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций проходит заседание, в рамках которого генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике представил свои идеи по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рафаэль Гросси также в ходе заседания СБ ООН призвал стороны вооружённого конфликта не атаковать инфраструктуру ЗАЭС, а также способствовать защите персонала атомной электростанции.