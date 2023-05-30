Грозный, 30 мая, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о стратегической и тактической бессмысленности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву, произошедшей утром 30 мая. Об этом Кадыров написал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Атака дронами по Москве не имеет никакого тактического, стратегического или даже психологического смысла. Обученные военному делу это понимают. Война-то идет совершенно в другом месте», — указал Кадыров.

По мнению Кадырова, цель атаки украинских беспилотников на столицу России — это, следуя американским шаблонам, обратить внимание различных СМИ на якобы деятельность ВСУ и выиграть таким образом информационные очки на фоне крупных поражений.

Утром 30 мая стало известно, что жилые дома на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте в Москве атаковали украинские беспилотные летательные аппараты.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал эту атаку террористической и подчеркнул, что российские войска, в отличие от ВСУ, избегают подобных действий и осуществляют только высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры.