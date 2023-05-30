Мапуту, 30 мая, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в столицу Мозамбика город Мапуту. Об этом 30 мая сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Как уточнила Захарова, Мозамбик стал третьей страной за день, которую посетит глава российского внешнеполитического ведомства в рамках своего африканского турне.

Планируется, что в Мозамбике Лавров проведёт переговоры с политическим руководством страны.

Ранее ИА Регнум сообщало о визите главы МИД РФ Лаврова в Бурунди. Здесь состоялись переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с его коллегой, главой МИД Бурунди Альбером Шингиро. Как отметил глава МИД Бурунди, стороны договорились сильнее укрепить плодотворное, «братское» сотрудничество.

В Бурунди Лавров прибыл после визита в Кению, где у главы российского МИД состоялось несколько встреч с руководством страны.

С начала 2023 года Сергей Лавров совершил несколько визитов по странам Африки. Делегация МИД России побывала в ЮАР, Эсватини, Анголе, Эритрее, Мали, Мавритании и Судане.