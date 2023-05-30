Ростов-на-Дону, 30 мая, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Всего 26 человек пострадали при обрушении трибуны на Гребном канале в городе Ростове-на-Дону, из них 15 детей. Об этом 30 мая сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию городской больницы №20.

Parentingupstream Палата реанимации

Трое пострадавших детей поступили в больницу в тяжёлом состоянии, из них двое доставлены в реанимацию после проведённых операций. Состояние одного ребёнка остаётся тяжёлым, он ещё находится в операционной.

В состоянии средней тяжести находятся 11 детей. Четверо детей были отпущены домой на амбулаторное лечение после предварительного медосмотра.

Ранее ИА Регнум сообщало, что число пострадавших при обрушении трибуны на футбольном поле, расположенном на Гребном канале в Ростове-на-Дону, достигло 26 человек. Одна женщина погибла на месте. Городскую больницу №20, куда были доставлены пострадавшие дети и двое взрослых, посетил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Обрушение трибуны на футбольном стадионе произошло днём 30 мая во время соревнований школьников по футболу. Предварительно, причиной обрушения трибуны стала непогода.

Следственный комитет России возбудил дело по факту обрушения трибуны на Гребном канале по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.