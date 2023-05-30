Луганск, 30 мая, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Министерство обороны России обнародовало видеозапись с кадрами боевой работы расчёта самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Метеорит», которую применили в лесном массиве в районе Кременной (ЛНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Ее использовали для расчистки пути для бойцов Воздушно-десантных войск (ВДВ). В ведомстве отметили, что УР-77 «Метеорит» задействуют для уничтожения минных полей и поражения опорных пунктов украинских войск.

Установка оснащается двумя 96-метровыми зарядами. «Метеорит» может метать их на расстояние до 500 метров. Общий вес запускаемых зарядов превышает 1 тонну.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской весны» распространил информацию о том, что ВСУ начали применять американскую спецтехнику для проделывания проходов в минных полях M58 MICLIC, которая является аналогом советской установки УР-77 «Метеорит».