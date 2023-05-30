Вашингтон, 30 мая, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что новый пакет антироссийских санкций готов и будет объявлен 31 мая. Об этом Блинкен сообщил во вторник, 30 мая, в ходе пресс-конференции в Швеции.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Завтра мы объявим новые меры, которые ужесточат экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских беспилотниках, используемых при налётах на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру», — рассказал глава Государственного департамента США.

Энтони Блинкен подчеркнул, что новый пакет санкций будет направлен на ужесточение экспортных ограничений для технологий, используемых российским военно-промышленным комплексом.

Напомним, что российский беспилотный летательный аппарата «Герань-2», который, по словам украинской стороны, является аналогом иранского «дрона-камикадзе» «Шахед-136», начали использовать в зоне специальной военной операции осенью 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico сообщило, что власти Греции и Венгрии тормозят принятие предложенного Европейским союзом 11-го пакета санкций против Российской Федерации. Власти двух стран потребовали исключить их компании из списка «спонсоров войны».