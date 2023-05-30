Киев, 30 мая, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Пожар произошёл в столице Украины городе Киеве. Об этом 30 мая сообщило украинское издание Klymenko Time.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Издание опубликовало фотографию, на которой посреди города виден столб густого чёрного дыма, причины возникновения пожара не уточняются.

В свою очередь, украинское издание «Страна. ua» поясняет, что возгорание произошло в Оболенском районе города.

Согласно данным онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на территории Киева и Киевской области не объявлялась как минимум в течение десяти последних часов.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрывах в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Мэр города Виталий Кличко уточнил, что экстренные службы направились в Подольский, Голосеевский и Дарницкий районы Киева. В Дарницком районе, по словам Кличко, произошло возгорание в частном жилом доме.