В одном из районов Киева произошёл пожар
В Киеве произошёл пожар, причина возгорания устанавливается
Киев, 30 мая, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Пожар произошёл в столице Украины городе Киеве. Об этом 30 мая сообщило украинское издание Klymenko Time.
Издание опубликовало фотографию, на которой посреди города виден столб густого чёрного дыма, причины возникновения пожара не уточняются.
В свою очередь, украинское издание «Страна. ua» поясняет, что возгорание произошло в Оболенском районе города.
Согласно данным онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на территории Киева и Киевской области не объявлялась как минимум в течение десяти последних часов.
Ранее ИА Регнум сообщало о взрывах в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Мэр города Виталий Кличко уточнил, что экстренные службы направились в Подольский, Голосеевский и Дарницкий районы Киева. В Дарницком районе, по словам Кличко, произошло возгорание в частном жилом доме.