Белгород, 30 мая, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Охранник пункта временного размещения жителей Шебекинского округа Белгородской области погиб при артиллерийском обстреле объекта со стороны украинских войск, написал в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Об этом обстреле губернатор сообщал ранее. Он отметил, что на момент атаки внутри учреждения находились старики и дети. Еще два человека пострадали. Им понадобилась операция.

Один из пострадавших имеет проникающие ранения брюшной полости, а другой — проникающие ранения грудной клетки. Пациенты находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Гладков уточнил, что внутри обстрелянного учреждения были жители Середы, которых отселили более года назад. В настоящее время их направили в другой населенный пункт.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ. В результате атаки погиб один человек и двое подростков пострадали. Он назвал этот день самым тяжёлым в районе. 29 мая в Графовке Белгородской области погиб местный житель при обстреле со стороны украинских войск.

Снаряд прилетел во двор жилого дома, когда мужчина занимался домашним хозяйством. Медики госпитализировали супругу погибшего с острой реакцией на стресс и его маму с гипертоническим кризом.