Белгород, 30 мая, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Охранник пункта временного размещения жителей Шебекинского округа Белгородской области погиб при артиллерийском обстреле объекта со стороны украинских войск, написал в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Гладков: при обстреле Белгородской области погиб охранник пункта временного размещения
Иван Шилов ИА REGNUM
Вячеслав Гладков

Об этом обстреле губернатор сообщал ранее. Он отметил, что на момент атаки внутри учреждения находились старики и дети. Еще два человека пострадали. Им понадобилась операция.

Один из пострадавших имеет проникающие ранения брюшной полости, а другой — проникающие ранения грудной клетки. Пациенты находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Гладков уточнил, что внутри обстрелянного учреждения были жители Середы, которых отселили более года назад. В настоящее время их направили в другой населенный пункт.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ. В результате атаки погиб один человек и двое подростков пострадали. Он назвал этот день самым тяжёлым в районе. 29 мая в Графовке Белгородской области погиб местный житель при обстреле со стороны украинских войск.

Снаряд прилетел во двор жилого дома, когда мужчина занимался домашним хозяйством. Медики госпитализировали супругу погибшего с острой реакцией на стресс и его маму с гипертоническим кризом.