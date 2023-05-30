Ростов-на-Дону, 30 мая, 2023, 22:13 — ИА Регнум. При взрыве газового баллона в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону один человек пострадал. Об этом во вторник, 30 мая, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«По уточнённой информации, произошёл взрыв газового баллона при проведении работ по установке натяжного потолка. Пострадал один человек, мужчина 25 лет», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что информация о пожаре, возникшем на первом этаже трёхэтажного жилого дома в результате взрыва газового баллона, поступила спасателям в 19:46 по московскому времени. На данный момент пожар ликвидирован.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области сообщили, что на футбольном поле спортивного комплекса «Гребной канал Дон» произошло обрушение трибуны. По данным ведомства, в результате инцидента погибла женщина. Кроме того, серьёзные травмы получили 15 человек, среди которых 13 — дети. Одному из пострадавших даже потребовалась операция.