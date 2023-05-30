Житель Ростовской области пострадал при взрыве газового баллона в доме
Ростов-на-Дону, 30 мая, 2023, 22:13 — ИА Регнум. При взрыве газового баллона в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону один человек пострадал. Об этом во вторник, 30 мая, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.
«По уточнённой информации, произошёл взрыв газового баллона при проведении работ по установке натяжного потолка. Пострадал один человек, мужчина 25 лет», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что информация о пожаре, возникшем на первом этаже трёхэтажного жилого дома в результате взрыва газового баллона, поступила спасателям в 19:46 по московскому времени. На данный момент пожар ликвидирован.
Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области сообщили, что на футбольном поле спортивного комплекса «Гребной канал Дон» произошло обрушение трибуны. По данным ведомства, в результате инцидента погибла женщина. Кроме того, серьёзные травмы получили 15 человек, среди которых 13 — дети. Одному из пострадавших даже потребовалась операция.