Москва, 30 мая, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Российский актер театра и кино Николай Шатохин умер на 63-м году жизни. Об этом 30 мая сообщила режиссёр Ксения Зорина на своей странице в соцсети.

Кадр из видео с канала: SretenieMedia Николай Шатохин.

«Вчера умер Николай Шатохин. Он сыграл когда-то две главные роли в двух великих фильмах — «Чувствительном милиционере» Киры Муратовой и «Трудно первые сто лет» Виктора Аристова», — написала режиссёр.

Сообщается, что артист умер в больнице от коронавируса. Его похороны пройдут 1 июня. Церемония прощания пройдёт в Московском театре юного зрителя, где служил Шатохин.

Николай Шатохин родился 30 сентября 1960 года в Самаре. В 1989 году окончил ГИТИС.

Наиболее известен по ролям в сериалах «Каменская», «Склифосовский», «Восьмидесятые», а также по фильмам «Лекарство от смерти», «Куприн» и «Довлатов».