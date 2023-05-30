Белгород, 30 мая, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 30 мая обстреляли в Белгородской области пункт, где временно разместили отселенных жителей. В результате обстрела есть погибшие и раненые. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Погибли и ранены люди», — рассказал глава области в видеообращении.

Он сообщил, что в пункте размещения были жители сёл Шебекинского района. Подробности происшествия губернатор пообещал сообщить позже. В связи с трагедией Гладков отменил запланированный прямой эфир.

«Я надеюсь, что все жители поймут меня», — отметил губернатор.

ВСУ начали обстреливать приграничные территории России с начала спецоперации на Украине. В последнее время обстрелы Белгородской области усилились, больше всего прилётов происходит по Шебекинскому городскому округу.

29 мая в селе Графовка Шебекинского района от обстрелов погиб мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор его дома прилетел снаряд. Его жена и мать после трагедии на фоне стресса попали в больницу.