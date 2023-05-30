Москва, 30 мая, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Следователи Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России в Москве начали доследственную проверку, после того как у четверых посетителей одного из бассейнов проявились симптомы отравления. Об этом 30 мая сообщило столичное управление СК РФ в Telegram-канале.

Дарья Антонова Бассейн

«Во время пребывания в бассейне в одном из фитнес-клубов, расположенном на северо-востоке Москвы, четыре человека почувствовали недомогание в виде жжения в глазах и сильного кашля», — говорится в сообщении.

Всех четверых обследовали медики. Жизни пострадавших ничего не угрожает. Следователи опрашивают сотрудников фитнес-центра, изучают документацию, проводят необходимые мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года десять человек отравились хлором в бассейне оздоровительно-развлекательного комплекса в Новокузнецке. После того как там провели проверку, выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Бассейн не был оборудован необходимыми приборами контроля, хлорирование воды не соответствовало гигиеническим нормативам.