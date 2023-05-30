Киев, 30 мая, 2023, 21:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России используют имеющуюся боевую авиацию только на 5%, готовясь отразить анонсированное Киевом контрнаступление. Об этом 30 мая сообщил Telegram-канал «Резидент», ссылаясь на данные, которые разведслужба Великобритании MI-6 передала офису украинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС России

По данным британской разведки, в России за год количество современных истребителей выросло на 20%, а вертолётов — на 15%, но авиацию используют минимально.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за май составили свыше 16 тыс. военных, 16 самолётов, свыше 400 танков и других боевых бронированных машин, имеются также большие потери дронов и артиллерии. Несмотря на это, страны Запада требуют от Киева начать масштабное контрнаступление.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский, говоря о контрнаступлении, заявил, что теперь он утвердил «сроки движения» для украинских войск. Он также подчеркнул важность обеспечения боеприпасами.