Москва, 30 мая, 2023, 21:25 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий проводить медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а органам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) вносить изменения в документы на основании медсправок о смене пола. Об этом 30 мая сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, опубликовав в своём Telegram-канале текст документа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно предложению депутатов, закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» дополняется положением, запрещающим осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект не распространяется на детей, которым показано лечение врожденных аномалий формирования пола.

Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.

Как отметил Толстой, авторами законопроекта стали почти 400 парламентариев из всех пяти фракций Госдумы.

В феврале 2023 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отвечая на заседании Совета Федерации на вопрос о негативной западной тенденции навязывания гражданам идеи смены пола, заявил, что Россия и другие страны, не согласные с подобной политикой, стараются ей противодействовать.

России не следует прерывать коммуникации со Всемирной организацией здравоохранения, поскольку, если Россия «закроется», она не сможет влиять на подобные тенденции и бороться с ними, вместо этого следует отстаивать и продвигать свои позиции, формируя круг сторонников, добавил Мурашко.