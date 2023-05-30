Москва, 30 мая, 2023, 21:10 — ИА Регнум. Больницы Москвы работали в усиленном режиме из-за атаки дронов 30 мая, однако работа медиков в стационарах не потребовалась, так как все пострадавшие получили медицинскую помощь на месте. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Сразу после случившегося всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь: несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты», — добавил градоначальник.

Собянин также сообщил о создании мобильных бригад, в которые включили по одному врачу, соцработнику, психологу и сотруднику МЧС. Они обходят квартиры в пострадавших домах и узнают, нужна ли ещё помощь.

Мэр пообещал, что помощь окажут всем нуждающимися. Городские социальные службы продолжают оставаться на связи.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ направили восемь беспилотников в Москву. Пять из них сбили над Подмосковьем, три вывели из строя с помощью средств радиоэлектронной обороны на территории столицы. Дроны были нацелены на гражданские объекты.

От атаки незначительно пострадали три жилых дома: на улице Атласова (Новая Москва), на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Собянин сообщил, что медицинская помощь потребовалась двум жителям.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что данная атака ВСУ является терактом и попыткой запугать Россию. Он также заявил, что система противовоздушной обороны Москвы сработала удовлетворительно, но нужно будет уплотнять защиту столицы.