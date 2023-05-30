Москва, 30 мая, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация осуждает любые атаки на гражданских лиц и инфраструктуру, где бы они ни происходили. Об 30 мая сообщил ТАСС.

Фото: Global Look /PressKeystone Press Agency/ Lev Radin Стефан Дюжаррик.

«Мы осуждаем любые атаки в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили», — сказал Дюжаррик.

Представитель ООН также заявил, что «последние атаки в Москве несравнимы с массивными ударами, которые мы продолжаем наблюдать в украинских городах».

Как сообщало ИА Регнум, атака дронов на Москву произошла утром 30 мая в жилых домах в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За медицинской помощью обратились два человека.

В Московской области происшествия с беспилотниками зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, взрывы, которые жители нескольких районов Московской области слышали утром, были звуками работы систем противовоздушной обороны.

Как заявили в Министерстве обороны, в атаке, совершённой утром 30 мая на Москву и область киевским режимом, задействовали восемь беспилотников самолётного типа. Три дрона подавили средствами радиоэлектронной борьбы, ещё пять сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки БПЛА на Москву.

Министерство иностранных дел России решительно осудило осуществлённые ВСУ попытки террористических атак по Москве и Московской области. Владимир Путин назвал произошедшее террористической деятельностью.