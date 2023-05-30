Ростов-на-Дону, 30 мая, 2023, 20:59 — ИА Регнум. При обрушении трибуны на футбольном поле спортивного комплекса «Гребной канал Дон» в Ростове-на-Дону 30 мая погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

По данным ведомства, трагедия произошла во время футбольного матча. Как сообщил губернатор области Василий Голубев, есть сведения о 26 пострадавших, из которых 15 — дети.

Получивших серьёзные травмы 13 детей и двоих взрослых госпитализировали в 20-ю городскую больницу. Одному ребёнку потребовалась операция. Пострадавшим и их семьям пообещали оказать помощь.

Следственный отдел по Кировскому району Ростова-на-Дону областного управления Следственного комитета России возбудил в связи с происшествием уголовное дело. По мнению следователей, есть признаки преступления по статье 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что обрушение трибуны произошло во время ежегодного турнира по футболу для детей в возрасте 15 лет. Играли команды из Ростова-на-Дону и Батайска. Внезапно налетел шквалистый ветер, дети спрятались под трибуну, после чего порыв ветра опрокинул конструкцию.