Ростов-на-Дону, 30 мая, 2023, 20:59 — ИА Регнум. При обрушении трибуны на футбольном поле спортивного комплекса «Гребной канал Дон» в Ростове-на-Дону 30 мая погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

В Ростове-на-Дону при обрушении трибуны на футбольном поле погибла женщина, пострадали 26 человек
Иван Шилов, ИА REGNUM
МЧС России

По данным ведомства, трагедия произошла во время футбольного матча. Как сообщил губернатор области Василий Голубев, есть сведения о 26 пострадавших, из которых 15 — дети.

Получивших серьёзные травмы 13 детей и двоих взрослых госпитализировали в 20-ю городскую больницу. Одному ребёнку потребовалась операция. Пострадавшим и их семьям пообещали оказать помощь.

Следственный отдел по Кировскому району Ростова-на-Дону областного управления Следственного комитета России возбудил в связи с происшествием уголовное дело. По мнению следователей, есть признаки преступления по статье 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что обрушение трибуны произошло во время ежегодного турнира по футболу для детей в возрасте 15 лет. Играли команды из Ростова-на-Дону и Батайска. Внезапно налетел шквалистый ветер, дети спрятались под трибуну, после чего порыв ветра опрокинул конструкцию.